Красноярское управление лесами требуют признать банкротом

Источник: AP 2017

Компания «Центр Сибири», занимающаяся оптовой торговлей лесоматериалами, подала иск о банкротстве государственного предприятия «Красноярское управление лесами». Материалы дела опубликованы на сайте арбитражного суда.

В документах говорится, что в 2013 году истец сдал в аренду ответчику трактор. Госпредприятие должно было ежемесячно выплачивать аренду за технику. Однако к 2017 году сумма долга увеличилась до 432 тыс. рублей.

«Исполнительный лист по данному решению предъявлен к исполнению, однако в связи с отсутствием средств на счете должника поставлен банком в картотеку. На момент подачи заявления обязательства по погашению задолженности перед заявителем не исполнены», — говорится в сообщении.