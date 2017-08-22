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11:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярское управление лесами требуют признать банкротом

Иск в арбитражный суд подала компания «Центр Сибири».

Источник: AP 2017

Компания «Центр Сибири», занимающаяся оптовой торговлей лесоматериалами, подала иск о банкротстве государственного предприятия «Красноярское управление лесами». Материалы дела опубликованы на сайте арбитражного суда.

В документах говорится, что в 2013 году истец сдал в аренду ответчику трактор. Госпредприятие должно было ежемесячно выплачивать аренду за технику. Однако к 2017 году сумма долга увеличилась до 432 тыс. рублей.

«Исполнительный лист по данному решению предъявлен к исполнению, однако в связи с отсутствием средств на счете должника поставлен банком в картотеку. На момент подачи заявления обязательства по погашению задолженности перед заявителем не исполнены», — говорится в сообщении.

Истец сообщил, что у госпредприятия имеются признаки банкротства, что и послужило основанием для обращения в суд. Вопрос о принятии заявления к производству высшая инстанция решит в течение 5 рабочих дней.

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