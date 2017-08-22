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11:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровская епархия выступает против строительства ЖК «Грани» на берегу Амура

По мнению священнослужителей, коммерческая застройка нанесет непоправимый урон социально-эстетическому облику города.

Хабаровск, 22 августа, AmurMedia.

Хабаровская епархия выступает против строительства ЖК «Грани» возле Спасо-Преображенского кафедрального собора. Коммерческая застройка прибрежной полосы Амура нанесет непоправимый урон социально-эстетическому облику города и уничтожит существующие духовно-культурные символы идентичности всего региона, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт pravostok.

Согласно поступившим в Хабаровскую епархию проектам, жилой комплекс «Грани» закроет для хабаровчан вид на Амур со стороны площади Славы и стилобата Спасо-Преображенского кафедрального собора. С великой реки Амур, для сопредельных регионов и соседнего государства, Хабаровск отныне будет ассоциироваться с жилым домом, а не с кафедральным собором и площадью Славы.

«Хабаровск был основан на высоком берегу Амура как приграничный населенный пункт державного Российского государства. Возведенный здесь уже в XXI веке Спасо-Преображенский собор являет собой символ православного форпоста Дальнего Востока. Взглянув сегодня на Хабаровск, мы видим его православным городом русской воинской славы. Мы горды, что живем в своей стране, что здесь, на площади Славы, соприкасаются наши мировоззренческие ориентиры: православная вера и героизм нашего народа. Площадь Славы с ее знаковыми сооружениями стала для нас сакральным пространством», — подчеркнул глава Приамурской митрополии, митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир в своем комментарии Информационному отделу Хабаровской епархии.

Митрополит Владимир призвал инициаторов застройки и всех хабаровчан задуматься над ценностными приоритетами. Неужели реализация очередного бизнес-проекта — дело более важное, чем сохранение для потомков исторического архитектурного облика города? Неужели в выгодном освоении природоохранных земель значимости больше, чем в нашей памяти о победах русского народа? Что сможем мы сказать будущим поколениям хабаровчан, если лишим их малую родину права называться «берегом русской культуры» на Дальнем Востоке?

По словам митрополита, невозможно развивать город и край, пренебрегая духовно-культурными основами. Нельзя добиться сколько-нибудь значимых успехов на социальном и экономическом поприще, если не беречь природные и исторические богатства региона. Не будет молодое поколение духовно сильным и нравственно здоровым, если мы сами не являем примеры бережного отношения к православной вере и национальным традициям, любви к своей стране и подвигу народа-героя. Разрушая архитектурный облик Хабаровска, мы наносим удар в сердце родного края и перечеркиваем славную российскую летопись об освоении Дальнего Востока.

Один из ведущих застройщиков Хабаровска ООО «Управление инвестиционных программ города Хабаровска» в настоящее время согласовывает с городскими властями проект создания жилого комплекса «Грани». Проект позиционируется как программа по улучшению жилищного сектора. Архитектура объекта представляет собой каскад жилых домов высотой от 17 до 5 этажей.

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