В Севастополе начинается строительство 89 социальных объектов

Власти Севастополя запускают масштабное строительство социальных объектов по четырем направлениям — образование, здравоохранение, спорт и культура. До 1 октября будут объявлены конкурсные процедуры, а завершить строительство планируется в 2020 году.

— На очереди строительство 11 детских садов общей вместимостью на 2460 мест и 6 школ вместимостью 3760 человек. Планируется строительство начальной школы-детского сада на 140 мест в селе Гончарное, — рассказал глава департамента капитального строительства Михаил Демиденко.

Запланировано также проектирование 25 объектов здравоохранения, в их числе — городская инфекционная больница, детские и взрослые поликлиники, наркологическая клиника.