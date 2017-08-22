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11:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе начинается строительство 89 социальных объектов

Их намерены построить к 2020 году.

Власти Севастополя запускают масштабное строительство социальных объектов по четырем направлениям — образование, здравоохранение, спорт и культура. До 1 октября будут объявлены конкурсные процедуры, а завершить строительство планируется в 2020 году.

— На очереди строительство 11 детских садов общей вместимостью на 2460 мест и 6 школ вместимостью 3760 человек. Планируется строительство начальной школы-детского сада на 140 мест в селе Гончарное, — рассказал глава департамента капитального строительства Михаил Демиденко.

Запланировано также проектирование 25 объектов здравоохранения, в их числе — городская инфекционная больница, детские и взрослые поликлиники, наркологическая клиника.

В городе также появится 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и 3 школы водных видов спорта. Физкультурно-оздоровительные центры будут построены в Инкермане, Терновке, Верхнесадовом, Каче и Орлином. Проектируется водно-спортивная база парусного спорта в Казачьей бухте и Ледовый дворец в Загородной балке.

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