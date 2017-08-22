В Севастополе начинается строительство 89 социальных объектов
Их намерены построить к 2020 году.
Их намерены построить к 2020 году.
Власти Севастополя запускают масштабное строительство социальных объектов по четырем направлениям — образование, здравоохранение, спорт и культура. До 1 октября будут объявлены конкурсные процедуры, а завершить строительство планируется в 2020 году.
— На очереди строительство 11 детских садов общей вместимостью на 2460 мест и 6 школ вместимостью 3760 человек. Планируется строительство начальной
Запланировано также проектирование 25 объектов здравоохранения, в их числе — городская инфекционная больница, детские и взрослые поликлиники, наркологическая клиника.
В городе также появится 13