Компанию барда Новикова признали банкротом
Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Светояр», учредителем которого является бард, худрук Театра эстрады Александр Новиков, банкротом.
Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Светояр», учредителем которого является бард, худрук Театра эстрады Александр Новиков, банкротом.
Открыто конкурсное производство. Об этом сообщается в картотеке дел свердловского арбитража, передает корреспондент Накануне.RU.
Напомним, иск о банкротстве «Светояра» в суд подала ООО Управляющая компания «Уктус». Среди других исцов: ИФНС по Ленинскому району Екатеринбурга,
15 августа суд признал «Светояр» банкротом и открыл конкурсное производство, определение суда было опубликовано 18 числа.
«К моменту проведения судебного заседания в реестр требований кредиторов должника общества с ограниченной ответственностью “Светояр” включены требования трех кредиторов, совокупный размер претензий которых превышает 300 тыс. руб. Размер кредиторской задолженности должника значителен. Доказательств возможности погашения задолженности суду не представлены. Таким образом, оснований сделать вывод о возможности восстановления платежеспособности должника, у суда не имеется. У ООО “Светояр” усматривается наличие всех условий для признания его несостоятельным (банкротом) и введении процедуры конкурсного производства», — говорится в материалах суда.
Решением суда конкурсное производство открыто сроком на шесть месяцев — до 8 февраля 2018 года.
Отметим, что общая сумма задолженности «Светояра» составляет 103,8 млн руб.
Добавим, что согласно информации в базе данных «Контур. Фокус», учредителем ООО «Светояр» является именно Александр Новиков, а одним из учредителей ООО УК «Уктус» — Иван Обухов. Последний, к слову, вместе с Ассоновой является обвиняемым по уголовному делу «о махинация с сысертскими землями барда».