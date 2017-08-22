В следующем году в план капремонта в Омске войдет больше домов, чем в этом
Однако Минстрой считает, что за год можно отремонтировать лишь часть запланированных зданий.
Однако Минстрой считает, что за год можно отремонтировать лишь часть запланированных зданий.
Сегодня, 22 августа, на
Николай Машков, начальник отдела по реализации программ капитального ремонта и жилищного хозяйства Министерства строительства и ЖКК:
— Если говорить про 2017 год, то в краткосрочный план по реализации регпрограммы вошло 1 089 многоквартирных домов. По ним подготовительная работа ведется уже с прошлого года.
Однако цифра однозначно поменяться, поскольку дома будут прибавляться и убавляться: ветхие дома будут исключаться, а относительно свежие новостройки включать в план. Однако стоит серьезная проблема: за год можно отремонтировать лишь часть зданий.
Николай Машков:
— Цифры, озвученные в краткосроченном плане — это действующая редакция плана. Нужно сразу сказать, федеральный законодатель решил в жилищном кодексе прописать следующие условия — краткосрочный план обязательно должен формироваться под то финансирование, которое имеется у регионального оператора, которое он вправе израсходовать на год. Соответственно, при тех финансах, что у нас реально есть, а это прогнозируемо около 900 миллионов, с учетом средств, которые регоператор должен удерживать как финансовое обеспечение. Получается количество домов порядка 400−500: реальное, которое можно сделать при том уровне, который сейчас собирается. Понятно, что можно было бы увеличить взнос, но речь идет о платежеспособности населения, я не думаю, что
Однако законодательство не предусматривает возможно корректировки региональной программы, сроки могут сдвинуть лишь сами собственники на основании протокола.
Николай Машков:
— Получается коллизия, которая не решена нами на данный момент. Соответствующие предложения уходили в федерацию, посмотрим как на нее отреагируют, может быть, и примут соответствующие меры. Поэтому если реально смотреть на вещи, то не нужно надеяться на 1 000 домов в год, это нереально при тех финансах, которые есть. Однако в случае господдержки число домов может существенно увеличиться, но пока надежд на помощь мало.