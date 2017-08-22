В следующем году в план капремонта в Омске войдет больше домов, чем в этом

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 22 августа, на пресс-конференции, посвященному капитальному ремонту, специалист Минстроя Николай Машков сориентировал омичей по планам на ближайшие три года. Так, уже 400 домов, входящие в план этого года, уже готовы, по остальным ведутся работы.

Николай Машков, начальник отдела по реализации программ капитального ремонта и жилищного хозяйства Министерства строительства и ЖКК:

— Если говорить про 2017 год, то в краткосрочный план по реализации регпрограммы вошло 1 089 многоквартирных домов. По ним подготовительная работа ведется уже с прошлого года. Строительно-монтажные работы по ним выполнены уже примерно наполовину, более 400 считаются выполненными, по актам приняты, никаких замечаний по ним нет, в том числе и у собственников. Есть порядка 140 и более домов, по которым ведутся работы, пока все еще на стадии проведения, как на начальной, так и на завершающей. Есть дома, по которым ведется работа по торгам. 100 домов отторговываются по строительно-монтажным работам и 270 примерно в работе по проектированию, которые потом будут переданы на конкурс по строительно-монтажным работам. Темпы взяты очень серьезные.

Машков также пояснил, что сейчас всего в региональной программе 8 160 домов. В 2018 году в планах 1 100 домов, в 2019 — около 1 500.

Однако цифра однозначно поменяться, поскольку дома будут прибавляться и убавляться: ветхие дома будут исключаться, а относительно свежие новостройки включать в план. Однако стоит серьезная проблема: за год можно отремонтировать лишь часть зданий.

Николай Машков:

— Цифры, озвученные в краткосроченном плане — это действующая редакция плана. Нужно сразу сказать, федеральный законодатель решил в жилищном кодексе прописать следующие условия — краткосрочный план обязательно должен формироваться под то финансирование, которое имеется у регионального оператора, которое он вправе израсходовать на год. Соответственно, при тех финансах, что у нас реально есть, а это прогнозируемо около 900 миллионов, с учетом средств, которые регоператор должен удерживать как финансовое обеспечение. Получается количество домов порядка 400−500: реальное, которое можно сделать при том уровне, который сейчас собирается. Понятно, что можно было бы увеличить взнос, но речь идет о платежеспособности населения, я не думаю, что кто-то будет платить взнос, который увеличится в 2 раза. Это приведет опять к неплатежам, к дебиторской задолженности, к недовольству населения, возможно, и справедливому, потому что уровень доходов у нас не самый большой в России.

Минстрой видит пока только один вариант — распределить финансы по тем домам, которые уже включены в региональную программу.

Однако законодательство не предусматривает возможно корректировки региональной программы, сроки могут сдвинуть лишь сами собственники на основании протокола.

Николай Машков: