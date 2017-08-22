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11:48 (мск), источник: Om1.ru

Омский минфин снизил госдолг на 4 миллиарда

Глава ведомства озвучил исполнение бюджета за первое полугодие 2017 года.

Сегодня, 22 августа, на заседании правительства министр финансов Омской области Вадим Чеченко рассказал об исполнении бюджета региона за первое полугодие 2017 года.

Он отметил, что доходы за этот период составили 35, 862 миллиарда рублей, а расходы 34, 773 миллиарда рублей. При этом профицит сложился в размере 1 миллиардов 89 миллионов рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 3,16 миллиарда рублей.

Вадим Чеченко, министр финансов Омской области:

Налоговые и неналоговые доходы возросли на 2 миллиарда 633 миллиона рублей, или 10,4% к аналогичному периоду прошлого года. Они составили 27 миллиардов 918 миллионов рублей.

Увеличение поступлений произошло по всем основным доходным источникам, за исключением акцизов.
Наибольший прирост к аналогичному периоду прошлого года обеспечили налог на прибыль в размере 2 миллиардов 673 миллионов рублей и налог на доходы физических лиц — 391, 2 миллиона рублей.

Также глава ведомства отметил, что по сравнению с началом года снизился госдолг. Министерство и дальше планирует снижать эту величину.

-Объем государственного долга Омской области на 1 июля 2017 года составил 40,4 миллиардов рублей, что на 3,9 миллиардов рублей ниже, чем на начало года. Временное снижение госдолга позволяет сэкономить на его обслуживании 850 миллионов рублей. Несмотря на прогнозируемое увеличение госдолга на 2 миллиарда, расходы на его обслуживание сократятся на 100 миллионов, — добавил Чеченко.

Кроме того министр финансов сообщил, что на экологические программы планируется увеличение расходов на 145 процентов.

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