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13:09 (мск), источник: Вести.Ru

От адреса и до ключей: какие страхи мешают москвичам сдавать квартиру

Разрыв между спросом и предложением на рынке аренды в Москве сокращается, однако владельцы порой не могут сдать свою недвижимость из-за различных опасений.

Сокращение разрыва произошло за счет приближения высокого сезона — традиционно ближе к осени аренда начинает пользоваться большим спросом. Однако динамика выросла и в годовом значении — еще год назад спрос был в 1,5 раза ниже предложения. Порядка 17% арендодателей опасаются, что сдать квартиру не получится, в результате 15% из этого числа не могут заключить сделку из-за различных страхов.

К примеру, около четверти этих людей настороженно относятся к внесению в договор найма паспортных данных и информации свидетельства о собственности.

Примерно 57% начинающих арендодателей боятся регистрировать жильцов в квартире. 44% собственников опасаются, что прежние арендаторы сделали дубликаты ключей и могут нанести неожиданный визит и навредить. 63% опасаются, что квартиросъемщик может оказаться не тем, за кого себя выдает, а более половины собственников боятся, что арендатор может взять кредит и скрыться, оставив коллекторам адрес съемной квартиры.

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19 июля© Ньюстюб
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