От адреса и до ключей: какие страхи мешают москвичам сдавать квартиру

Сокращение разрыва произошло за счет приближения высокого сезона — традиционно ближе к осени аренда начинает пользоваться большим спросом. Однако динамика выросла и в годовом значении — еще год назад спрос был в 1,5 раза ниже предложения. Порядка 17% арендодателей опасаются, что сдать квартиру не получится, в результате 15% из этого числа не могут заключить сделку из-за различных страхов.

К примеру, около четверти этих людей настороженно относятся к внесению в договор найма паспортных данных и информации свидетельства о собственности.