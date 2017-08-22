От адреса и до ключей: какие страхи мешают москвичам сдавать квартиру
Разрыв между спросом и предложением на рынке аренды в Москве сокращается, однако владельцы порой не могут сдать свою недвижимость
Разрыв между спросом и предложением на рынке аренды в Москве сокращается, однако владельцы порой не могут сдать свою недвижимость
Сокращение разрыва произошло за счет приближения высокого сезона — традиционно ближе к осени аренда начинает пользоваться большим спросом. Однако динамика выросла и в годовом значении — еще год назад спрос был в 1,5 раза ниже предложения. Порядка 17% арендодателей опасаются, что сдать квартиру не получится, в результате 15% из этого числа не могут заключить сделку
Примерно 57% начинающих арендодателей боятся регистрировать жильцов в квартире. 44% собственников опасаются, что прежние арендаторы сделали дубликаты ключей и могут нанести неожиданный визит и навредить. 63% опасаются, что квартиросъемщик может оказаться не тем, за кого себя выдает, а более половины собственников боятся, что арендатор может взять кредит и скрыться, оставив коллекторам адрес съемной квартиры.