Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему Андрей Драчев ввязался в смертельную драку
Ученые разобрались, почему людям хочется чесаться
Первая европейская страна приняла сжиженный газ из США
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Поклонники высмеяли Мэрайю Кэри за фотошоп
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Падение» Керченского моста — о лжи украинских СМИ про Крым
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Поклонники высмеяли Мэрайю Кэри за фотошоп
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: Бородина поведала об отношениях с мужем после измены
СМИ: Тарзан показал, как супруга выглядит в жизни
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
12:14 (мск), источник: Newslab.ru

Жители домов «Кленового дворика» вновь получат платежки от энергетиков напрямую

Сибирская теплосбытовая компания (СТК) направит жителям 383 многоквартирных домов Красноярска квитанции на оплату тепловой энергии, холодного водоснабжения и водоотведения, поставленную в июле.

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» и «КрасКом» расторгли заключенный в июне договор на теплоснабжение, горячую и холодную воду с управляющей компанией «Кленовый дворик».

Напряженная ситуация с заключением договора между красноярским филиалом СТК и «Кленовым двориком» сложилась давно. Сначала между организациями не было договора, так как УК не предоставила необходимые документы. В июне филиал СТК заключил с жилищной организацией договор на теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.

К июлю «Кленовый дворик» попал в тройку крупнейших неплательщиков за теплоэнергию, увеличив долг до 124,7 млн рублей. Часть этой задолженности связана с кассовым разрывом: когда жители домов оплачивают теплоснабжение по фиксированной ставке в размере 1/12 от потребления тепла в прошлом расчетном периоде, а РСО выставляет платежи по факту потребления услуг.

Решить проблему со стремительно растущим долгом планируют заключив договор между РСО и жилищной организацией с условием расщепления платежей. В этом случае банк производит перечисление средств за коммунальные услуги напрямую организации, которая их оказывает, а деньги за содержание жилого фонда поступают на счет управляющей компании.

«Договор с данной компанией был заключен на условиях расщепления платежей. «Кленовый дворик» с этим согласился, однако до реальных действий не дошло. Управляющая компания не предоставила в банк соответствующие документы. Поэтому с нашей стороны договор был расторгнут, а жителям вновь будут направлены квитанции на оплату коммунальных услуг от ресурсоснабжающих организаций — «Енисейской ТГК» и «КраскКома», — заявил директор Красноярского филиала СТК Евгений Понятин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Под Красноярском начали строить надземный пешеходный переход
Задержан Кирилл Серебренников
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на лекарства россиянам
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе» Андрей Малахов, чей переход с «Первого» на канал ВГТРК «Россия 1» стал главной темой августа, наконец прервал молчание и дал газете «Коммерсантъ» большое интервью, в котором рассказал, почему ушел к конкурентам
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь