Жители домов «Кленового дворика» вновь получат платежки от энергетиков напрямую

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» и «КрасКом» расторгли заключенный в июне договор на теплоснабжение, горячую и холодную воду с управляющей компанией «Кленовый дворик».

Напряженная ситуация с заключением договора между красноярским филиалом СТК и «Кленовым двориком» сложилась давно. Сначала между организациями не было договора, так как УК не предоставила необходимые документы. В июне филиал СТК заключил с жилищной организацией договор на теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение.

К июлю «Кленовый дворик» попал в тройку крупнейших неплательщиков за теплоэнергию, увеличив долг до 124,7 млн рублей. Часть этой задолженности связана с кассовым разрывом: когда жители домов оплачивают теплоснабжение по фиксированной ставке в размере 1/12 от потребления тепла в прошлом расчетном периоде, а РСО выставляет платежи по факту потребления услуг.

Решить проблему со стремительно растущим долгом планируют заключив договор между РСО и жилищной организацией с условием расщепления платежей. В этом случае банк производит перечисление средств за коммунальные услуги напрямую организации, которая их оказывает, а деньги за содержание жилого фонда поступают на счет управляющей компании.