Суд отказал АСВ в аресте имущества бывших руководителей банка «Огни Москвы»

Напомним, в апреле 2016 года завершилось расследование дела о крупных хищениях в банке «Огни Москвы». Обвиняемыми стали семь человек, включая последнего предправления кредитной организации Дениса Морозова. Мария Росляк призналась в растратах и мошенничестве на общую сумму более 6,2 млрд руб. и получила четыре года колонии. Однако ей предоставили отсрочку наказания до достижения ее детьми совершеннолетия.