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12:37 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Суд отказал АСВ в аресте имущества бывших руководителей банка «Огни Москвы»

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества бывших руководителей признанного банкротом банка «Огни Москвы» на сумму 9,3 млрд руб.

В определении суда, по информации «Интерфакс», указано, что АСВ не представило доказательств необходимости принятия обеспечительных мер.

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На прошлой неделе Арбитражный суд по заявлению московского банка «Развитие-Столица» признал банкротом бывшего президента банка «Огни Москвы», дочь бывшего вице-мэра столицы Марию Росляк.

Напомним, в апреле 2016 года завершилось расследование дела о крупных хищениях в банке «Огни Москвы». Обвиняемыми стали семь человек, включая последнего предправления кредитной организации Дениса Морозова. Мария Росляк призналась в растратах и мошенничестве на общую сумму более 6,2 млрд руб. и получила четыре года колонии. Однако ей предоставили отсрочку наказания до достижения ее детьми совершеннолетия.

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