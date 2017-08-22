Суд отказал АСВ в аресте имущества бывших руководителей банка «Огни Москвы»

В определении суда, по информации «Интерфакс», указано, что АСВ не представило доказательств необходимости принятия обеспечительных мер.
На прошлой неделе Арбитражный суд по заявлению московского банка «Развитие-Столица» признал банкротом бывшего президента банка «Огни Москвы», дочь бывшего вице-мэра столицы Марию Росляк.
Напомним, в апреле 2016 года завершилось расследование дела о крупных хищениях в банке «Огни Москвы». Обвиняемыми стали семь человек, включая последнего предправления кредитной организации Дениса Морозова. Мария Росляк призналась в растратах и мошенничестве на общую сумму более 6,2 млрд руб. и получила четыре года колонии. Однако ей предоставили отсрочку наказания до достижения ее детьми совершеннолетия.