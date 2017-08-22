Власти Воронежской области потратят 21 млн рублей на участие в молодежном фестивале

Источник: РИА "Воронеж"

Из бюджета Воронежской области выделят 21 млн рублей на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи осенью 2017 года. Деньги пойдут на разработку презентации и концепции выставочной экспозиции региона, следует из документов тендера, размещенного на сайте госзакупок в пятницу, 18 августа.

Торги объявили сотрудники департамента образования и науки Воронежской области. Подрядчик арендует площадку для проведения выставки, подготовит макеты рекламно-информационных материалов и сувенирной продукции, разработает фирменные цвета и слоган. Заявки на участие в тендере можно подать до 4 сентября. Аукцион запланировали на 8 сентября.