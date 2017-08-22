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12:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежской области потратят 21 млн рублей на участие в молодежном фестивале

Победитель аукциона презентует регион в Сочи.

Источник: РИА "Воронеж"

Из бюджета Воронежской области выделят 21 млн рублей на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи осенью 2017 года. Деньги пойдут на разработку презентации и концепции выставочной экспозиции региона, следует из документов тендера, размещенного на сайте госзакупок в пятницу, 18 августа.

Торги объявили сотрудники департамента образования и науки Воронежской области. Подрядчик арендует площадку для проведения выставки, подготовит макеты рекламно-информационных материалов и сувенирной продукции, разработает фирменные цвета и слоган. Заявки на участие в тендере можно подать до 4 сентября. Аукцион запланировали на 8 сентября.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. На форуме соберутся 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран. Возраст участников — от 18 до 35 лет. В организации события примут участие 5 тыс. российских и иностранных волонтеров.

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