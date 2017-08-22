Власти Воронежской области потратят 21 млн рублей на участие в молодежном фестивале
Победитель аукциона презентует регион в Сочи.
Победитель аукциона презентует регион в Сочи.
Из бюджета Воронежской области выделят 21 млн рублей на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи осенью 2017 года. Деньги пойдут на разработку презентации и концепции выставочной экспозиции региона, следует из документов тендера, размещенного на сайте госзакупок в пятницу, 18 августа.
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. На форуме соберутся 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран. Возраст участников — от 18 до 35 лет. В организации события примут участие 5 тыс. российских и иностранных волонтеров.