Жители Башкирии могут включить свой двор в проект реконструкции на 2018 год
УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии идет прием заявок на включение дворов в проект «Городская среда» на 2018 год, напомнили в
УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии идет прием заявок на включение дворов в проект «Городская среда» на 2018 год, напомнили в
О сроках реализации и необходимых процедурах можно узнать на сайтах администраций муниципалитетов, где публикуется список необходимых для участия документов: форма заявки, протокол собрания, акт обследования дворовой территории и другие.
«Все вопросы можно задать ответственному за реализацию партийного проекта в республике по телефону (347) 226−78−09 или на электронную почту gorsreda@bashedinros.ru», — сообщили в «Единой России».
Сейчас в республике активно идет реализация первого года работы проекта. В нынешнем году будут отремонтированы более 350 городских дворов и 37 общественных территорий. Общий объем финансирования составил свыше миллиарда рублей.