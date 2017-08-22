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12:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Башкирии могут включить свой двор в проект реконструкции на 2018 год

УФА, 22 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии идет прием заявок на включение дворов в проект «Городская среда» на 2018 год, напомнили в пресс-службе партии «Единая Россия».

О сроках реализации и необходимых процедурах можно узнать на сайтах администраций муниципалитетов, где публикуется список необходимых для участия документов: форма заявки, протокол собрания, акт обследования дворовой территории и другие.

«Все вопросы можно задать ответственному за реализацию партийного проекта в республике по телефону (347) 226−78−09 или на электронную почту gorsreda@bashedinros.ru», — сообщили в «Единой России».

Сейчас в республике активно идет реализация первого года работы проекта. В нынешнем году будут отремонтированы более 350 городских дворов и 37 общественных территорий. Общий объем финансирования составил свыше миллиарда рублей.

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