В Таловском районе собрали рекордный урожай зерна за 40 лет
Аграрии намолотили 210 тыс т зерновых и зернобобовых.
Аграрии намолотили 210 тыс т зерновых и зернобобовых.
Таловские аграрии собрали рекордный урожай ранних зерновых и зернобобовых — 210 тыс. т. Это самый высокий показатель за 40 лет. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы администрации района Николай Воронин.
Средняя урожайность по району составляет 44 ц/га.
— При этом пока остались неубранными 3,5 тыс. га ячменя, овса, гречихи и яровой пшеницы, — рассказал Николай Воронин.
Таловский район вошел в четверку районов Воронежской области, где валовый сбор превысил 200 тыс. т зерна.