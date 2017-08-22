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12:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Таловском районе собрали рекордный урожай зерна за 40 лет

Аграрии намолотили 210 тыс т зерновых и зернобобовых.

Источник: РИА "Воронеж"

Таловские аграрии собрали рекордный урожай ранних зерновых и зернобобовых — 210 тыс. т. Это самый высокий показатель за 40 лет. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель главы администрации района Николай Воронин.

Средняя урожайность по району составляет 44 ц/га.

— При этом пока остались неубранными 3,5 тыс. га ячменя, овса, гречихи и яровой пшеницы, — рассказал Николай Воронин.

Таловский район вошел в четверку районов Воронежской области, где валовый сбор превысил 200 тыс. т зерна.

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