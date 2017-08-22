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13:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Как будут расселять дома для стройки 4-го моста через Обь

В Правительстве региона подводят итоги конкурса — выбирают подрядчика для строительства четвертого моста через Обь.

Перед началом строительных работ нужно будет освободить территорию. Снести 360 зданий. Из них — 81-о — жилое. Остальные объекты — гаражи и теплицы. В регионе создали организацию, которая займется расселением. Как его организуют?

Валерий Жарков, Начальник ГКУ «Мост»:

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