Как будут расселять дома для стройки 4-го моста через Обь
В Правительстве региона подводят итоги конкурса — выбирают подрядчика для строительства четвертого моста через Обь.
В Правительстве региона подводят итоги конкурса — выбирают подрядчика для строительства четвертого моста через Обь.
Перед началом строительных работ нужно будет освободить территорию. Снести 360 зданий. Из них — 81-о — жилое. Остальные объекты — гаражи и теплицы. В регионе создали организацию, которая займется расселением. Как его организуют?
Валерий Жарков, Начальник ГКУ «Мост»: