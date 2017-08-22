Омские власти ищут инвесторов на лечебные грязи с озера Эбейты

Сегодня, 22 августа, на заседании правительства Омской области министр природных ресурсов и экологии Александр Винокуров заявил, что теперь в озере Эбейты можно будет добывать лечебные грязи.

Причем их состав схож с запасами озера Карачи в Новосибирской области. Министр заметил, что это позволит привлечь инвесторов.

Тогда как первый замгубернатора Андрей Новоселов уточнил:

— Теперь инвестиции посыпятся?

Однако Винокуров остановил его преждевременный восторг, пояснив, что процедура по разработке месторождений гряди предстоит долгая.

Тем не менее планы у ведомства грандиозные.

Александр Винокуров, министр природных ресурсов и экологии Омской области:

— Еще в апреле глава Исилькульского района обратился с просьбой разрешить разработку месторождений лечебной грязи на Эбейты. Минприроды России согласовало этот вопрос. Мы сделали это для привлечения инвестиций. Необходимо еще получить лицензию на геологические изучения.

Между тем, как признался министр, пока инвесторы не спешат вкладывать средства в грязи.