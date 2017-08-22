Африканская чума продолжает бушевать. Очаги заражения выявили в 8 районах

На одном из предприятий работников не отпускают домой, поселив в вагончиках, чтобы они не соприкасались с внешним миром из-за угрозы занесения вируса АЧС.

Начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко рассказал корреспонденту «АиФ-Омск» о том, почему пока такой жёсткий режим безопасности ввело только одно предприятие — ­"Руском.

Живут на работе.

«Такие меры принимаются на многих свинокомплексах нашей страны. Всё это делается добровольно. Естественно, работникам идёт дополнительная оплата. Подобные решения необходимы для ограничения связи с внешним миром и предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней на территорию свиноводческого комплекса. Если бы люди отказывались, об этом уже было бы известно. Пока мера распространяется на две недели», — прокомментировал Владимир Плащенко.

По его словам, сотрудникам созданы все условия для проживания. Были приобретены телевизоры, микроволновые печи, организовано трёхразовое горячее питание. Это первый случай в регионе, когда на предприятии были приняты подобные меры.

На сегодня в регионе отчуждено более 9 тыс. заражённых свиней. По сравнению с общей численностью поголовья в регионе, которая составляет более 500 тыс. свиней, эта цифра кажется небольшой. Однако для многих личных подсобных хозяйств, пострадавших от АЧС, это трагедия.

Для человека употреблять заражённое вирусом АЧС мясо безопасно. Но, если это случилось, он будет являться переносчиком вируса.

9 ТЫСЯЧ СВИНЕЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО ОТЧУЖДЕНО.

В связи со сложившейся ситуацией из регионального правительства было выделено около 200 млн руб. на выплату компенсаций тем, у кого было изъято поголовье свиней. Также региональный минсельхоз прорабатывает вопросы замещения поголовья свиней владельцам подворий молодняком других животных и птиц.

Кабаны под угрозой.

В опасности не только домашние свиньи, но и дикие кабаны. Если в лесах будет обнаружен вирус АЧС, всех их могут уничтожить.

«Всех охотников, получающих лицензию на добычу кабана, обязали доставлять добытых животных в государственную службу для исключения АЧС. Конечно, не хотелось бы думать о том, что у нас выявится положительный результат. В ряде регионов принимались меры о депопуляции кабана в дикой фауне», — добавил Владимир Плащенко.

Однако опыт других регионов успешным назвать нельзя — вывести всех кабанов из региона всё равно не удалось. К счастью, вируса АЧС в дикой природе Омской области пока выявлено не было.

В этом вопросе всё будет зависеть от сознательности граждан. Переносчиком вируса могут являться отдыхающие или охотники, которые оставят кусочки заражённого мяса свинины или сала в лесу. Также владельцы личных подсобных хозяйств не должны отпускать свиней на прогулку. Тем, у кого произошёл падёж скота из-за АЧС, ни в коем случае нельзя самостоятельно избавляться от трупов животных — это должна сделать ветеринарная служба, отделения которой есть во всех районах области.

Несмотря на то что вирус впервые был выявлен в 1903 году в Африке, вакцины от АЧС до сих пор не существует.

«Разработки вакцины ведутся на протяжении уже 40−50 лет. Проблема в том, что этот вирус постоянно мутирует. Наши производители также ведут работу, но пока она не увенчалась успехом», — пояснил Владимир Плащенко.