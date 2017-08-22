Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонники нашли причину хамского поведения внука Пугачевой
Болезнь Альцгеймера разглядели в глазах пациентов
Из-за опоздания Путина на 7,5 часов перенесли крупное мероприятие
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Даже боюсь назвать это слово": Кравчук о проблеме Украины
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
СМИ: глава Крыма поведал об отношении туристов к властям Украины
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Муссонные наводнения в Южной Азии
13Умерла Вера Глаголева
13:25 (мск), источник: АиФ Омск

Африканская чума продолжает бушевать. Очаги заражения выявили в 8 районах

В Омской области введён режим чрезвычайной ситуации. На свиноводческих комплексах вводятся беспрецедентные меры безопасности.

На одном из предприятий работников не отпускают домой, поселив в вагончиках, чтобы они не соприкасались с внешним миром из-за угрозы занесения вируса АЧС.

Начальник главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко рассказал корреспонденту «АиФ-Омск» о том, почему пока такой жёсткий режим безопасности ввело только одно предприятие — ­"Руском.

Живут на работе.

«Такие меры принимаются на многих свинокомплексах нашей страны. Всё это делается добровольно. Естественно, работникам идёт дополнительная оплата. Подобные решения необходимы для ограничения связи с внешним миром и предотвращения заноса вируса африканской чумы свиней на территорию свиноводческого комплекса. Если бы люди отказывались, об этом уже было бы известно. Пока мера распространяется на две недели», — прокомментировал Владимир Плащенко.

По его словам, сотрудникам созданы все условия для проживания. Были приобретены телевизоры, микроволновые печи, организовано трёхразовое горячее питание. Это первый случай в регионе, когда на предприятии были приняты подобные меры.

На сегодня в регионе отчуждено более 9 тыс. заражённых свиней. По сравнению с общей численностью поголовья в регионе, которая составляет более 500 тыс. свиней, эта цифра кажется небольшой. Однако для многих личных подсобных хозяйств, пострадавших от АЧС, это трагедия.

Для человека употреблять заражённое вирусом АЧС мясо безопасно. Но, если это случилось, он будет являться переносчиком вируса.

9 ТЫСЯЧ СВИНЕЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО ОТЧУЖДЕНО.

В связи со сложившейся ситуацией из регионального правительства было выделено около 200 млн руб. на выплату компенсаций тем, у кого было изъято поголовье свиней. Также региональный минсельхоз прорабатывает вопросы замещения поголовья свиней владельцам подворий молодняком других животных и птиц.

Кабаны под угрозой.

В опасности не только домашние свиньи, но и дикие кабаны. Если в лесах будет обнаружен вирус АЧС, всех их могут уничтожить.

Читайте также
В омской колонии, где сидел экс-глава Россельхознадзора, заболели чумой свиньи

«Всех охотников, получающих лицензию на добычу кабана, обязали доставлять добытых животных в государственную службу для исключения АЧС. Конечно, не хотелось бы думать о том, что у нас выявится положительный результат. В ряде регионов принимались меры о депопуляции кабана в дикой фауне», — добавил Владимир Плащенко.

Однако опыт других регионов успешным назвать нельзя — вывести всех кабанов из региона всё равно не удалось. К счастью, вируса АЧС в дикой природе Омской области пока выявлено не было.

В этом вопросе всё будет зависеть от сознательности граждан. Переносчиком вируса могут являться отдыхающие или охотники, которые оставят кусочки заражённого мяса свинины или сала в лесу. Также владельцы личных подсобных хозяйств не должны отпускать свиней на прогулку. Тем, у кого произошёл падёж скота из-за АЧС, ни в коем случае нельзя самостоятельно избавляться от трупов животных — это должна сделать ветеринарная служба, отделения которой есть во всех районах области.

Несмотря на то что вирус впервые был выявлен в 1903 году в Африке, вакцины от АЧС до сих пор не существует.

«Разработки вакцины ведутся на протяжении уже 40−50 лет. Проблема в том, что этот вирус постоянно мутирует. Наши производители также ведут работу, но пока она не увенчалась успехом», — пояснил Владимир Плащенко.

Сколько времени ситуация с АЧС будет оставаться такой же острой, сказать сложно. В некоторых регионах на это ушло несколько лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Гробы памяти. Сибиряки хотели привлечь внимание властей, но привлекли полицейских
Задержан Кирилл Серебренников
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь