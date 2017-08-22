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13:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов на выставке «Армия-2017» осмотрел стенды предприятий ВПК, работающих в РТ

(Москва, 22 августа, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на международной военно-технический форум «Армия-2017», проходящий в эти дни в Подмосковье.

На выставке Президента РТ встретил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов и Полномочный представитель РТ в Москве.

Первым делом Рустам Минниханов осмотрел выставку Зеленодольского завода имени Горького. Генеральный директор предприятия Ренат Мистахов представил руководителю региона модель патрульного корабля проекта 22160, фрегат «Гепард-3,9», МРУ проекта 21632 «Торнадо», пограничный сторожевой корабль проекта 22100, МРК проекта 22800, десантное судно А223 и катер специального назначения проекта 21980.

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