Субсидии на закупку лекарств для детей-инвалидов будут увеличены

Согласно сообщению на портале правительства РФ, 19 августа 2017 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому ряд субсидий пойдет на развитие здравоохранения в регионах.

86 регионам России будет выделено 33,106 млрд. рублей на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, лечебным питанием детей-инвалидов.

Согласно стенограмме заседания Правительства, необходимость в этом возникла в связи с увеличением числа граждан, которые имеют право на данные льготы — их число увеличилось на 200 тыс. человек.

Кроме того, 4 млрд. рублей направляются на закупку антивирусных лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных, что позволит закрыть потребность в данных препаратах в 2017 году.