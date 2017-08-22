Субсидии на закупку лекарств для детей-инвалидов будут увеличены
Согласно распоряжению, которое подписал Дмитрий Медведев, Нижегородская область получит около 50 млн. рублей.
Согласно распоряжению, которое подписал Дмитрий Медведев, Нижегородская область получит около 50 млн. рублей.
Согласно сообщению на портале правительства РФ, 19 августа 2017 года Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому ряд субсидий пойдет на развитие здравоохранения в регионах.
86 регионам России будет выделено 33,106 млрд. рублей на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, лечебным питанием
Согласно стенограмме заседания Правительства, необходимость в этом возникла в связи с увеличением числа граждан, которые имеют право на данные льготы — их число увеличилось на 200 тыс. человек.
Кроме того, 4 млрд. рублей направляются на закупку антивирусных лекарственных препаратов для
Отметим, что в Нижегородскую область поступят субсидии в размере около 50 млн. рублей.