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13:04 (мск), источник: Tengrinews

Курс тенге ослаб после снижения базовой ставки

Курс нацвалюты перешагнул отметку в 333 тенге за доллар по итогам торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЦБ: $ 59.0396   -0.10 € 69.5900   +0.16 ММВБ: $ 59.0700   -0.07 € 69.4225   -0.47
Источник: Tengrinews

С 4 августа 2017 года курс нацвалюты держался на практически неизменном уровне в 332 тенге за доллар. Позже он ослабел до 332,89. Средневзвешенный курс по итогам утренних торгов 22 августа составил 333,17 тенге за доллар, на дневных торгах — 333,02 тенге за доллар. Минимальная стоимость на дневных торгах достигла 332,55, максимальная цена — 333,20. Последняя цена составила 332,75. Объем торгов достиг 103,6 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 332,6−333,7 тенге.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.50 по времени Астаны составила 51,91 доллара за баррель.

Напомним, вчера, 21 августа, Нацбанк принял решение снизить базовую ставку до 10,25 процента с коридором +/-1 процент.

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