Курс тенге ослаб после снижения базовой ставки

С 4 августа 2017 года курс нацвалюты держался на практически неизменном уровне в 332 тенге за доллар. Позже он ослабел до 332,89. Средневзвешенный курс по итогам утренних торгов 22 августа составил 333,17 тенге за доллар, на дневных торгах — 333,02 тенге за доллар. Минимальная стоимость на дневных торгах достигла 332,55, максимальная цена — 333,20. Последняя цена составила 332,75. Объем торгов достиг 103,6 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 332,6−333,7 тенге.