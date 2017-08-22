В Молдове подешевело топливо

Источник: Noi.md

В частности, максимальная розничная стоимость бензина и дизельного топлива на ближайшие две недели снизится примерно на 11−22 бана за литр, или на 0,6% и 1,5%, соответственно, передает NOI.md.

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Это следует из опубликованных сегодня Национальным агентством по регулированию в энергетике новых максимальных розничных цен на основные нефтепродукты, которые будут действовать в ближайшие две недели. В частности, на период с 23 августа по 5 сентября 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 16,95 лея за литр, а дизельного топлива — 14,55 лея за литр. В предыдущие две недели, с 9 по 22 августа 2017, максимальные розничные цены на эти виды топлива составляли 17,06 и 14,77 лея за литр, соответственно. Таким образом, на ближайшие две недели бензин подешевеет в среднем на 11 банов за литр, или на 0,6%, а дизтопливо снизится в цене в среднем на 22 бана за литр, или примерно на 1,5%.

Следует отметить, что в период с 26 июля по 8 августа НАРЭ повысило максимальные розничные цены на бензин на 1,2% (до 16,52 лея), а на дизтопливо — на 1,6% (до 14,2 лея за литр), а в период с 9 по 22 августа энергорегулятор увеличил максимальные розничные цены на бензин на 3,3% (до 17,06 лея за литр), а на дизтопливо — на 4% (до 14,77 лея за литр). НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина и дизтоплива и публикует их на сайте. В тот же день, каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов и публикует их на своем веб-сайте, отображает на панно на автозаправочных станциях.