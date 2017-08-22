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13:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На улице Братьев Кашириных ограничено движение

В Челябинске во вторник, 22 августа, ограничили движение транспорта в Калининском районе, на улице Братьев Кашириных, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ограничения ввели по улице Косарева напротив домов № 85а и № 85б по улице Братьев Кашириных до 25 августа. Уточняется, что здесь строят дорогу для транспорта к цветочным теплицам.

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