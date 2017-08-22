Вкладчикам челябинского банка «Резерв» выплатят 1,3 млрд рублей страхового возмещения

В настоящий момент заявление еще не принято к производству.
Как уже сообщало Накануне.RU, Центробанк с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка «Резерв».
«В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств», — говорится в заявлении ЦБ.
Отмечалось, что руководство банка фактически самоустранилось от решения возникших проблем.
Агентство по страхованию вкладов выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам челябинского банка «Резерв». Победителем конкурса стало АО «Россельхозбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» (для вкладчиков в Верхней Салде). Банки начнут выплаты вкладчикам «Резерва» 23 августа.
Вкладчики «Резерва» получат 1,3 млрд рублей. «За выплатой страхового возмещения на сумму около 1,3 млрд руб. могут обратиться порядка 4,3 тыс. вкладчиков, в том числе 83 вкладчика, имеющих счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 6,2 млн руб.», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе АСВ.