Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
В Самарской области врачи добились принудительного лечения ребенка с ВИЧ
Сотни пьяных водителей: итоги проверки общественного транспорта
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Как теперь получить неиммиграционную визу в СШАСША меняют порядок выдачи виз россиянам
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Даже боюсь назвать это слово": Кравчук о проблеме Украины
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: глава Крыма поведал об отношении туристов к властям Украины
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
8Тень Земли
13:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Вкладчикам челябинского банка «Резерв» выплатят 1,3 млрд рублей страхового возмещения

Центробанк подал В Арбитражный суд Челябинской области иск о признании банкротом банка «Резерв». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Иск был подан 17 августа.

В настоящий момент заявление еще не принято к производству.

Как уже сообщало Накануне.RU, Центробанк с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка «Резерв».

«В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств», — говорится в заявлении ЦБ.

Отмечалось, что руководство банка фактически самоустранилось от решения возникших проблем.

Агентство по страхованию вкладов выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам челябинского банка «Резерв». Победителем конкурса стало АО «Россельхозбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» (для вкладчиков в Верхней Салде). Банки начнут выплаты вкладчикам «Резерва» 23 августа.

Вкладчики «Резерва» получат 1,3 млрд рублей. «За выплатой страхового возмещения на сумму около 1,3 млрд руб. могут обратиться порядка 4,3 тыс. вкладчиков, в том числе 83 вкладчика, имеющих счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 6,2 млн руб.», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе АСВ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Губернатор Дубровский дал "зеленый свет" проекту Томинского ГОКа
Задержан Кирилл Серебренников
В МЧС назвали основную версию пожара в Ростове-на-Дону
Россия поможет Белоруссии погасить долг перед Россией
ИГ опубликовало видеообращение напавшего на прохожих в Сургуте
ФАС отсрочила отмену национального роуминга до 15 декабря
Туристы покидают остров Искья, где произошло землетрясение
В Северной Корее умер последний американский солдат-перебежчик
Спорт
СКА не верит в приметы. Ковальчук и Дацюк взяли Кубок открытия Обладатель Кубка Гагарина без особых проблем переиграл московских армейцев
Авто
Новая BMW M5 (фото, видео) Новая BMW M5 представлена! Это будет самая быстрая серийная BMW из когда-либо существовавших. Причем она сможет быть как полно-, так и заднеприводной. Одновременно!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Главная Дездемона нашего кино: Ирина Скобцева отмечает 90-летие В 2017 году народной артистке России исполняется 90 лет, и в честь юбилея «Кино Mail.Ru» вспоминает ее лучшие роли
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома Олимпийская чемпионка празднует день рождения младшей дочери.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь