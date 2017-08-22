Вкладчикам челябинского банка «Резерв» выплатят 1,3 млрд рублей страхового возмещения

В настоящий момент заявление еще не принято к производству.

Как уже сообщало Накануне.RU, Центробанк с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка «Резерв».

«В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств», — говорится в заявлении ЦБ.

Отмечалось, что руководство банка фактически самоустранилось от решения возникших проблем.

Агентство по страхованию вкладов выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам челябинского банка «Резерв». Победителем конкурса стало АО «Россельхозбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» (для вкладчиков в Верхней Салде). Банки начнут выплаты вкладчикам «Резерва» 23 августа.