65 процентов нелегальных свалок удалось ликвидировать в Башкирии

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Около 300 несанкционированных свалок ликвидировано в этом году. Это 65% от общего количества выявленных. Такую информацию предоставила пресс-служба Минэкологии РБ.

«Чаще всего нелегальные свалки выявляются около населённых пунктов, реже — на предприятиях», — прокомментировал заведующий сектором отдела экологической безопасности Минэкологии РБ Рустам Каримов.

Нелегальные свалки ликвидируются либо нарушителем, если он выявлен, либо администрацией района или предприятием.

Как показывает практика регионального отделения Общероссийского народного фронта, после уборки свалки образуются на тех же местах вновь. Очередным подтверждением этого стал недавний рейд общественников в село Иглино.

«Из 9 тыс. домохозяйств села Иглино договор на вывоз отходов заключило только 41. Получается, что все остальные способствуют увеличению незаконных свалок», — рассказывает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в РБ Мурад Шафиков.