Реальные доходы жителей Калининградской области падают

Источник: Новый Калининград

Номинальные среднедушевые денежные доходы в первом полугодии 2017 года составили 24938,7 рубля в среднем за месяц — это на 0,8% больше, чем в первом полугодии 2016 года. В реальном выражении номинальные среднедушевые доходы уменьшились на 2,9%.

Как отмечает облстат, основную часть доходов в первом полугодии 2017 года население региона расходовало на покупку товаров и оплату услуг, доля этой статьи расходов увеличилась по сравнению с I полугодием 2016 года на 1,1% и составила 75,6%. Увеличилась доля расходов на оплату обязательных платежей и взносов (на 0,5%). В то же время уменьшилась доля расходов на накопление сбережений (на 3,3%) и покупку валюты (на 0,4%).