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15:24 (мск), источник: Новый Калининград

Реальные доходы жителей Калининградской области падают

Реальные денежные доходы населения в Калининградской области в первом полугодии 2017 года составили 98,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в очередном докладе Калининградской региональной службы статистики.

Источник: Новый Калининград

Номинальные среднедушевые денежные доходы в первом полугодии 2017 года составили 24938,7 рубля в среднем за месяц — это на 0,8% больше, чем в первом полугодии 2016 года. В реальном выражении номинальные среднедушевые доходы уменьшились на 2,9%.

Как отмечает облстат, основную часть доходов в первом полугодии 2017 года население региона расходовало на покупку товаров и оплату услуг, доля этой статьи расходов увеличилась по сравнению с I полугодием 2016 года на 1,1% и составила 75,6%. Увеличилась доля расходов на оплату обязательных платежей и взносов (на 0,5%). В то же время уменьшилась доля расходов на накопление сбережений (на 3,3%) и покупку валюты (на 0,4%).

Напомним, по данным Калининградстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных, средних и малых организациях в июне 2017 года составила 32408,7 рубля. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2017 года составила 102,8% к уровню июня 2016 года и 103,8% — к уровню мая 2017 года.

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