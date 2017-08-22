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13:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

26 августа в Челябинской области откроется сезон охоты на дичь

Чтобы избежать ситуаций с лесными пожарами южноуральцев просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Источник: Reuters

26 августа в Челябинской области откроется сезон охоты на водоплавающую дичь, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«Ожидаем, что к концу недели на Южном Урале установится четвертый класс пожарной опасности. Хочется попросить южноуральцев соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать ситуаций с лесными пожарами, и в дальнейшем избежать установления особого противопожарного режима на территории Челябинской области», — отмечает заместитель губернатора Олег Климов.

Отметим, в качестве профилактики лесных пожаров общественники предлагают перенести сроки охоты.

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