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13:57 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области началась уборочная страда

30 районов Омской области приступили к уборке урожая.

Источник: РИА "Новости"

На селекторном совещании регионального Минсельхозпрода с главами муниципальных образований и руководителями сельхозуправлений обсуждались текущие задачи по проведению уборочных работ и планы на перспективу. Об этом сообщается на официальном портале правительства Омской области.

На сегодняшний день к уборке зерновых и зернобобовых культур приступили в хозяйствах 30 районов Омской области, кроме расположенных на севере Большеуковского и Усть-Ишимского районов, где урожай созревает позже.

В последнюю декаду августа уборочная страда будет набирать темп, и по данным омской Гидрометеослужбы, погода до конца месяца будет благоприятной — сухой и жаркой. В свою очередь сотрудники МЧС предупреждают о повышении уровня пожарной опасности. Уже сейчас в регионе регистрируются лесные пожары, когда огонь с земель сельхозназначения может перекинуться на зеленые массивы. В связи с высокими температурами ужесточен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, механизаторам рекомендовано запастись огнетушителями, а всем аграриям — произвести опашку полей и не допускать бесконтрольного сжигания сухой травы.

На сегодняшний день в регионе идёт обмолот зерновых, заготовка семян, теребление льна, подготовка полей к следующему году. В стадии завершения — заготовка кормов. Сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства заготовили 187,5 тыс. тонн сена (84,8% от плана).

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