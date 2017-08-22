Готовность к пуску блока № 4 Ростовской АЭС оценят международные эксперты
На Ростовской атомной станции идет проверка. Эксперты оценивают готовность к пуску энергоблока № 4. Об этом сообщает сайт донского правительства.
На Ростовской атомной станции идет проверка. Эксперты оценивают готовность к пуску энергоблока № 4. Об этом сообщает сайт донского правительства.
Так, в течение двух недель специалисты из России, Беларуси, Украины, Китая, Кореи, Франции, Словакии и Канады будут работать с документацией. Также они пообщаются с персоналом и посетят
В апреле 2017 года объект уже прошел предварительную проверку.