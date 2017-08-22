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17:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Готовность к пуску блока № 4 Ростовской АЭС оценят международные эксперты

На Ростовской атомной станции идет проверка. Эксперты оценивают готовность к пуску энергоблока № 4. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Так, в течение двух недель специалисты из России, Беларуси, Украины, Китая, Кореи, Франции, Словакии и Канады будут работать с документацией. Также они пообщаются с персоналом и посетят учебно-тренировочное подразделение станции и блок № 4.

В апреле 2017 года объект уже прошел предварительную проверку.

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