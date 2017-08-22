В Омске заработает единый номер для приёма показаний счётчиков
По нему абоненты «Омск РТС» смогут передавать данные о горячей воде и об отоплении.
По нему абоненты «Омск РТС» смогут передавать данные о горячей воде и об отоплении.
С 1 сентября АО «Омск РТС» запускает единый бесплатный номер телефона, по которому потребители могут сообщить показания счётчиков воды и тепла: 8−800−770−74−60.
Звонить и передавать показания можно с 08:00 до 20:00 по будням и с 08:00 до 13:00 по субботам. В «горячие дни», с 17 по 27 число, звонить можно будет с 08:00 до 21:00. Воскресенье — выходной.
Олег Хилько, заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС»:
— В отличие от «горячей линии», на которую также поступают обращения и вопросы по расчётам, по новому номеру телефона можно будет только передать показания. Это значительно сократит время ожидания ответа оператора и обеспечит дополнительный комфорт потребителям.
Как уточняет «Омская губерния», показания
Напомним, что котельные «Омск РТС» обслуживают дома и организации во всех пяти округах. Поскольку у этой компании есть собственные ТЭЦ, она не зависит от «Межрегионгаза».