В Калининграде из-за ремонта на автовокзале сузят проезжую часть
На ул. Железнодорожной в Калининграде проведут капитальный ремонт заезда на территорию автовокзала. Конкурсная документация на проведение работ опубликована на сайте госзакупок.
На ул. Железнодорожной в Калининграде проведут капитальный ремонт заезда на территорию автовокзала. Конкурсная документация на проведение работ опубликована на сайте госзакупок.
Помимо других работ, на въезде планируют заменить асфальт и дорожные знаки. Максимальная стоимость контракта составляет 3,6 млн рублей.
Победивший в конкурсе подрядчик должен завершить работы за 40 дней. На время ремонта скоростной режим на ул. Железнодорожной ограничат до 40 км/ч, а в непосредственном месте въезда на автовокзал сузят проезжую часть.
Сейчас идёт ремонт привокзальной площади. Все работы у Южного вокзала намерены завершить к середине октября.