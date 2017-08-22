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15:30 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде из-за ремонта на автовокзале сузят проезжую часть

На ул. Железнодорожной в Калининграде проведут капитальный ремонт заезда на территорию автовокзала. Конкурсная документация на проведение работ опубликована на сайте госзакупок.

Источник: Клопс.ru

Помимо других работ, на въезде планируют заменить асфальт и дорожные знаки. Максимальная стоимость контракта составляет 3,6 млн рублей.

Победивший в конкурсе подрядчик должен завершить работы за 40 дней. На время ремонта скоростной режим на ул. Железнодорожной ограничат до 40 км/ч, а в непосредственном месте въезда на автовокзал сузят проезжую часть.

Сейчас идёт ремонт привокзальной площади. Все работы у Южного вокзала намерены завершить к середине октября.

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