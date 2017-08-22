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14:48 (мск), источник: Nakanune.ru

18 сентября в Нижнем Тагиле начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начнется с 18 сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление подписал глава города Сергей Носов.

Согласно этому документу, владельцы теплоисточников и тепловых сетей приступят к заполнению систем центрального отопления в соответствии с установленной очередностью. Обязательным условием должно стать наличие актов готовности и письменных заявок с обязательной промывкой трубопроводов теплосетей и систем отопления со сбросом воды в дренаж. Мониторинг этого процесса будет ежедневным, информация о вводе объектов инженерной инфраструктуры: котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций и сетей будет аккумулироваться в Единой дежурной диспетчерской службе администрации города.

«Сергей Носов поручил профильным управлениям обеспечить контроль подачи тепла в спортивные, образовательные учреждения и другие ведомственные организации, а также каждый день информировать об этом управление городским хозяйством. Кроме того, будет организована “горячая линия” по вопросам подачи тепла в городе по телефону 25−78−92 и короткому номеру 112», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что муниципалитет рекомендовал предприятиям-собственникам жилищного фонда начислять населению плату за отопление в соответствии с фактической датой подачи тепла, и считать объекты подключенными к системе отопления с момента достижения на узлах управления расчетных параметров температуры и давления.

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