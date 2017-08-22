Василий Голубев предложил ростовской администрации не застраивать район пожара

«На заседании городского штаба я предложил городской администрации рассмотреть вопрос о возможности не застраивать район пожара», — сказал Василий Голубев.

Однако он отметил, что застройка в городе ведется в соответствии с существующим генеральным планом.

«Если есть необходимость, он будет скорректирован», — добавил глава региона.

Все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. рублей, полностью утратившие имущество — 100 тысяч рублей, получившие тяжкий вред здоровью — 400 тысяч рублей.