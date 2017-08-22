Василий Голубев предложил ростовской администрации не застраивать район пожара

«На заседании городского штаба я предложил городской администрации рассмотреть вопрос о возможности не застраивать район пожара», — сказал Василий Голубев.
Однако он отметил, что застройка в городе ведется в соответствии с существующим генеральным планом.
«Если есть необходимость, он будет скорректирован», — добавил глава региона.
Все пострадавшие получат единовременную материальную помощь в размере 20 тыс. рублей, полностью утратившие имущество — 100 тысяч рублей, получившие тяжкий вред здоровью — 400 тысяч рублей.
Напомним, 21 августа в районе Театральной площади в Ростове произошло возгорание, площадь пожара превысила 10 тыс. кв. м, было эвакуировано 560 человек. По данным на 13:21 22 августа пожар полностью потушен. Возгорание могло начаться с мусорной свалки, которая находится рядом с домами. Такие предварительные данные привел в ходе заседания оперативного штаба глава Управления МЧС по Ростовской области Валерий Синьков. Он отметил, что причиной пожара стало «занесение постороннего источника зажигания».