Презентован первый белорусский электромобиль

Экспериментальный образец электромобиля создан на базе серийной машины GeelySC7 белорусской сборки. Его наличие позволит отработать оптимальные компоновочные решения в части электрокомпонентов, уточнить их характеристики и приступить к созданию полноценного опытного образца, принятию решений по освоению его производства в республике.
Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Беларуси. Покупным элементом является только тяговая батарея — накопитель электроэнергии, конкурс на поставку которой выиграла российская компания «Энер зэт» (Санкт-Петербург).
Поставлена задача освоить производство батарей в Беларуси. В ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению» создан новый эффективный материал, который может послужить основой суперконденсатора — накопителя электроэнергии для транспортных машин.