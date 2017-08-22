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14:38 (мск), источник: БЕЛТА

Презентован первый белорусский электромобиль

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук презентовала первый белорусский электромобиль. Мероприятие состоялось на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Экспериментальный образец электромобиля создан на базе серийной машины GeelySC7 белорусской сборки. Его наличие позволит отработать оптимальные компоновочные решения в части электрокомпонентов, уточнить их характеристики и приступить к созданию полноценного опытного образца, принятию решений по освоению его производства в республике.

Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Беларуси. Покупным элементом является только тяговая батарея — накопитель электроэнергии, конкурс на поставку которой выиграла российская компания «Энер зэт» (Санкт-Петербург).

Поставлена задача освоить производство батарей в Беларуси. В ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению» создан новый эффективный материал, который может послужить основой суперконденсатора — накопителя электроэнергии для транспортных машин.

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 Презентован первый белорусский электромобиль
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