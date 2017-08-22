На подготовку омских школ к учебному году потратили 350 миллионов

В Омской области закончилась приемка школ к новому учебному году, отчитались в министерстве образования. Все учреждения прошли экспертизу.

Как сообщили в ведомстве, 1 сентября дети пойдут в 1330 учебных заведений.

— Из них 725 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 9 негосударственных школ, 37 колледжей и техникумов, 98 учреждений дополнительного образования, 467 детских садов, — отметили в профильном ведомстве.

При это успели отремонтировать 202 здания. В 46 помещениях успели сделать кровли, в 65 — учебные и жилые помещения, заменены оконные и дверные блоки в 27 зданиях, инженерные коммуникации и объекты теплоснабжения на 59 объектах.

Также проведена работа по установлению систем видеонаблюдения и пожарной безопасности. Всего на все потратили 354 миллионов, из них 60 миллионов выделил город.