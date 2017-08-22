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15:01 (мск), источник: m24.ru

Сбербанк выделит деньги на реставрацию Дома Наркомфина в центре Москвы

Работы планируется завершить в 2019 году.

Сбербанк выделит средства на реставрацию дома Народного комиссариата финансов СССР и его приспособление для современного использования, сообщает пресс-служба организации.

Банк открыл кредитную линию на 855 миллионов рублей «Лиге прав» — собственнику здания, который уже начал реставрацию. Работы проводятся под руководством архитектора Алексея Гинзбурга — внука Моисея Гинзбурга, создавшего Дом Наркомфина.

Источник: Москва 24

Там демонтируют надстроенный мансардный этаж и хозяйственные пристройки коммунального корпуса. Восстановят также историческую планировку первого этажа, включая галерею. По историческим аналогам будут реставрированы и воссозданы элементы фасадов, в частности, витраж коммунального корпуса, оригинальные цветочницы жилого корпуса, винтовая лестница на крыше, ограждения балконов и кровли и другое.

Бывшие квартиры и общежития жилого корпуса опять будут использоваться для постоянного и временного проживания.

На первом этаже дома планируется открыть музей. Окружающую территорию благоустроят и превратят в прогулочную зону с оригинальным озеленением. Полностью завершить реставрацию планируется в 2019 году.

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