Сбербанк выделит деньги на реставрацию Дома Наркомфина в центре Москвы
Работы планируется завершить в 2019 году.
Работы планируется завершить в 2019 году.
Сбербанк выделит средства на реставрацию дома Народного комиссариата финансов СССР и его приспособление для современного использования, сообщает
Банк открыл кредитную линию на 855 миллионов рублей «Лиге прав» — собственнику здания, который уже начал реставрацию. Работы проводятся под руководством архитектора Алексея Гинзбурга — внука Моисея Гинзбурга, создавшего Дом Наркомфина.
Там демонтируют надстроенный мансардный этаж и хозяйственные пристройки коммунального корпуса. Восстановят также историческую планировку первого этажа, включая галерею. По историческим аналогам будут реставрированы и воссозданы элементы фасадов, в частности, витраж коммунального корпуса, оригинальные цветочницы жилого корпуса, винтовая лестница на крыше, ограждения балконов и кровли и другое.
На первом этаже дома планируется открыть музей. Окружающую территорию благоустроят и превратят в прогулочную зону с оригинальным озеленением. Полностью завершить реставрацию планируется в 2019 году.