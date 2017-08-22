Иркутск получит федеральные деньги на строительство школы № 19
Средства поступят в рамках федеральной программы «Школа 2025».
Средства поступят в рамках федеральной программы «Школа 2025».
Иркутск получит средства из федеральной казны на строительство нового здания школы № 19. Этот вопрос обсуждался на встрече сенатора Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Виталия Шубы и заместителя министра образования и науки РФ Ирины Кузнецовой. По словам сенатора, финансирование поступит в рамках федеральной программы «Школа 2025», направленной на строительство и оснащение современных школ по всей стране по единому техническому стандарту. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
«Планируется в течение менее чем полутора лет ввести в эксплуатацию еще одно современнейшее образовательное учреждение», — отметил Виталий Шуба.
Напомним, что
Строительство нового здания стартовало в областном центре в начале августа 2017 года, рассказал начальник МКУ «УКС Иркутска» Илья Кручинин. Плановый срок окончания