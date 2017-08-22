Иркутск получит федеральные деньги на строительство школы № 19

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск получит средства из федеральной казны на строительство нового здания школы № 19. Этот вопрос обсуждался на встрече сенатора Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Виталия Шубы и заместителя министра образования и науки РФ Ирины Кузнецовой. По словам сенатора, финансирование поступит в рамках федеральной программы «Школа 2025», направленной на строительство и оснащение современных школ по всей стране по единому техническому стандарту. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе администрации города.

«Планируется в течение менее чем полутора лет ввести в эксплуатацию еще одно современнейшее образовательное учреждение», — отметил Виталий Шуба.

Напомним, что из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы № 19 (улица Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре старое здание демонтировали. Все ученики школы обучаются в трех общеобразовательных учреждениях: школах № 24, 55 и 77.