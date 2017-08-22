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16:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск получит федеральные деньги на строительство школы № 19

Средства поступят в рамках федеральной программы «Школа 2025».

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутск получит средства из федеральной казны на строительство нового здания школы № 19. Этот вопрос обсуждался на встрече сенатора Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области Виталия Шубы и заместителя министра образования и науки РФ Ирины Кузнецовой. По словам сенатора, финансирование поступит в рамках федеральной программы «Школа 2025», направленной на строительство и оснащение современных школ по всей стране по единому техническому стандарту. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе администрации города.

«Планируется в течение менее чем полутора лет ввести в эксплуатацию еще одно современнейшее образовательное учреждение», — отметил Виталий Шуба.

Напомним, что из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы № 19 (улица Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре старое здание демонтировали. Все ученики школы обучаются в трех общеобразовательных учреждениях: школах № 24, 55 и 77.

Строительство нового здания стартовало в областном центре в начале августа 2017 года, рассказал начальник МКУ «УКС Иркутска» Илья Кручинин. Плановый срок окончания строительно-монтажных работ — 30 июля 2018-го. Школа модульного типа на 1,1 тысячи мест в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Проведена привязка к местности, получены все разрешения, проведены экспертизы. Работы осуществляются в соответствии с графиком, согласованным с подрядчиком.

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