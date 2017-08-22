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16:17 (мск), источник: Publika.md

Крупную партию мяса без документов обнаружили возле центрального рынка

Сотрудники национального инспектората патрулирования обнаружили крупную партию мяса без документов в районе центрального рынка.

Источник: Publika.md

Четверо мужчин с севера страны везли продукцию на реализацию. Нарушителей совсем не смутило, что у мяса нет никаких сопроводительных документов.

Всего в четырёх автомобилях везли 18 свиных туш, и 14 — говяжьих.

Мужчинам предстоит выплатить штраф в размере 4.500 леев за транспортировку продуктов без документов.

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