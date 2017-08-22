Крупную партию мяса без документов обнаружили возле центрального рынка
Сотрудники национального инспектората патрулирования обнаружили крупную партию мяса без документов в районе центрального рынка.
Сотрудники национального инспектората патрулирования обнаружили крупную партию мяса без документов в районе центрального рынка.
Четверо мужчин с севера страны везли продукцию на реализацию. Нарушителей совсем не смутило, что у мяса нет никаких сопроводительных документов.
Всего в четырёх автомобилях везли 18 свиных туш, и 14 — говяжьих.
Мужчинам предстоит выплатить штраф в размере 4.500 леев за транспортировку продуктов без документов.