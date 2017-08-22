Власти Москвы утвердили пятый список объектов самостроя, подлежащих сносу

Источник: РИА Новости

Всего в рамках «пятой волны» демонтируют 42,3 тысячи квадратных метров недвижимости, расположенной на инженерных коммуникациях, а также на территориях с особым режимом использования, включая охранную зону метрополитена и улично-дорожную сеть, сообщается в пресс-релизе.

В частности, демонтажу подлежат объекты на Калужской площади (1, строение 3), Новом Арбате (8, строение 2; 24 строение 2), отмечается в сообщении.

Также демонтируют объекты у станций метро «Выхино» (улица Хлобыстова, 26, строение 2), и «Волгоградский проспект» (Новоостаповская улица, 1, строения 4−9), которые без разрешительной документации из временных превратились в капитальные, говорится в сообщении.

Как указывается в нем, самые крупные объекты, включенные в список самостроя, — нежилое здание площадью 6,7 тысячи квадратных метров на Симферопольском бульваре, 11 и ряд объектов общей площадью свыше 1 тысячи квадратных метров на Рязанском проспекте, 40, корпус 2, строения 1−4.

Также в список включены незаконные строения вблизи станций метро «Царицыно», «Кантемировская», «Домодедовская», «Сходненская» и «Кузьминки», добавляется в сообщении.

В течение семи дней госинспекция по недвижимости направит владельцам этих сооружений уведомления о необходимости их демонтировать.

За добровольный снос опасного объекта самостроя предусмотрена компенсация: 55,5 тысячи рублей за квадратный метр — если объект демонтируется своими силами, 51 тысячу рублей за квадратный метр — если объект демонтируется при помощи префектур административных округов.