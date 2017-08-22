Проезд в транспорте Ростова планируют повысить с 1 сентября
Плату на проезд в городском общественном транспорте
Плату на проезд в городском общественном транспорте
Проект о внесении изменений в постановление Администрации города
Как и было объявлено ранее, проезд в автобусах, работающих в обычном режиме, будет стоить 25 руб, а с использованием безналичной системы оплаты проезда — 20 руб. В маршрутных такси стоимость одной поездки составит 25 руб. В электротранспорте — трамваях и троллейбусах — стоимость проезда не возрастет и как и прежде будет составлять 17 рублей, причем как при оплате наличными, так и с использованием безналичной системы оплаты.
Поскольку другие изменения в постановление не вносятся, можно сделать вывод, что сохраняется муниципальная льгота для пенсионеров и школьников, проезд для которых с использованием транспортной карты будет стоить 50% от обычной стоимости.