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16:23 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске будут утверждены новые правила застройки, в том числе усадебной

По новому Генплану, сносится 30% усадебной застройки, 70% сохраняется, и для нее сейчас разрабатываются новые правила. Об этом рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович.

Источник: Ежедневник.by

— Что они (правила) дают частному сектору? — цитирует Луиновича TUT.BY. — Мы знаем эту ситуацию, когда владельцам домов ничего не разрешают делать потому, что дом находится под условным сносом, который и 20, и 30 и 40 лет может продолжаться. Конечно, это неправильно, и это по факту привело к тому, что частный сектор в столице выглядит хуже, чем в провинциальных городках. Поэтому будут определены конкретные сроки для каждой территории. Если город знает, что это — не инвестиционная площадка, и сам город в лице УКСа не заходит на эти площадки, мы будем определенные виды строительства разрешать — для того чтобы люди могли улучшать свои жилищные условия. До конца года этот документ будет разработан.

Особые, отдельные правила застройки всего Минска тоже нужны, уверен Лучинович:

— Что такое это будет? Минск — особый город для республики, и сравнивать условия для Минска и других городов, стотысячных, нельзя и неправильно. В Минске другие демографические условия, сюда идут миграционные потоки, в Минске другой уровень самого населения, в том числе образования… В общем, Минск отличается. Поэтому будут разработаны новые нормативы для города Минска, связанные, например, с машино-местами. Структурируем, как будет город дальше развиваться, более детально. То есть будут отдельные ТКП для Минска: берем все нормативы и смотрим, где и что мешает развитию города. Правила будут учитывать нормативы, заложенные в Генплане Минска. Приведу пример: Генеральный план ограничивает плотность застройки, а в республиканских нормах ограничений нет. Но мы сознательно ограничиваем плотность — как это делают, например, в Санкт-Петербурге.

Новые правила застройки Минска, по словам председателя Комитета архитектуры, к началу следующего года выйдут на завершающую стадию разработки.

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