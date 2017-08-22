Ситуация с курсом тенге стабилизировалась — Нацбанк
В Национальном Банке РК прокомментировали текущую ситуацию на валютном рынке, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Национальном Банке РК прокомментировали текущую ситуацию на валютном рынке, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На очередной встрече с экспертами финансового рынка заместитель директора Департамента монетарных операций Национального Банка Адиль Мухамеджанов отметил, что к настоящему моменту ситуация стабилизировалась. По состоянию на 22 августа 2017 года обменный курс сложился на уровне 333,08 тенге за доллар США.
«На внутреннем денежном рынке сохраняется ситуация с избыточной ликвидностью, которая в основном изымается Национальным Банком посредством выпуска краткосрочных нот. При этом продолжается тенденция снижения доходности по нотам, отражая ожидания участников по ставкам», — продолжил Мухамеджанов. Он также привел данные по депозитному рынку. На конец июля 2017 года тенговые депозиты в сравнении с декабрем 2016 года увеличились на 10,1 процента, до 9,1 триллиона тенге, а в иностранной валюте снизились на 13,7 процента, до 8,6 триллиона тенге. В целом, по словам представителей Национального Банка,
«Национальный Банк принял решение снизить базовую ставку до 10,25 процента. Ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составят 11,25 процента, а по операциям изъятия ликвидности — 9,25 процента», — сказал директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Виталий Тутушкин.
Он вкратце перечислил факторы, с учетом которых принималось решение по базовой ставке, среди них замедление инфляции и стабилизация уровня инфляционных ожиданий. По словам Тутушкина, Нацбанк пересмотрел оценку в отношении перспектив снижения базовой ставки. Он добавил, что «вероятность снижения базовой ставки до конца текущего года снижается на фоне роста неопределенности и волатильности внешних условий». Тутушкин отметил снижение инфляционного фона в стране, о чем, по его словам, свидетельствует снижение показателей базовой инфляции в июле текущего года с 8,3 процента в январе до 6,7 процента в июле 2017 года.
«Инфляционные ожидания населения при их незначительных колебаниях сохраняют относительную стабильность с начала 2017 года. По результатам опроса в июле увеличилась доля тех, кто ожидает сохранение темпов роста цен на протяжении следующих 12 месяцев — с 68,7 процента в июне до 69,6 процента в июле. Количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,4 процента и остается в пределах целевого коридора на 2018 год», — сказал Тутушкин.
Напомним, что 21 августа Национальный Банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку до 10,25 процента с коридором +/-1 процент. Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 9 октября 2017 года в 17.00 по времени Астаны.