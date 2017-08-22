Зарплата учителей в Татарстане с начала года выросла на 20,6%

По «майским указам» президента РФ, подписанным в 2012 году, к текущему году зарплата бюджетников, среди которых и педагоги, должна была сравняться со средней по региону. Но, как показывает статистика, далеко не во всех образовательных сегментах Татарстана удалось этого добиться. Так, педагогические сотрудники учреждений дополнительного образования детей зарабатывали к началу июля 2017 года 28,43 тыс. рублей — на 8,6% меньше средней по региону. При этом зарплата отличалась и в зависимости от формы собственности учреждения. Так, начисленные средние зарплаты «федеральных» сотрудников были ещё меньше — 19,86 тыс. рублей, республиканских — 26,67 тыс. рублей, муниципальных — 28,5 тыс. рублей.