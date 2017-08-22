Зарплата учителей в Татарстане с начала года выросла на 20,6%
Начисленная средняя зарплата учителей в Татарстане за
Начисленная средняя зарплата учителей в Татарстане за
По сведениям Минобрнауки РТ, на начало 2016 года зарплата учителей в регионе составляла 29,25 тыс. рублей. Таким образом, за полугодие показатель увеличился на 20,6%.
По «майским указам» президента РФ, подписанным в 2012 году, к текущему году зарплата бюджетников, среди которых и педагоги, должна была сравняться со средней по региону. Но, как показывает статистика, далеко не во всех образовательных сегментах Татарстана удалось этого добиться. Так, педагогические сотрудники учреждений дополнительного образования детей зарабатывали к началу июля 2017 года 28,43 тыс. рублей — на 8,6% меньше средней по региону. При этом зарплата отличалась и в зависимости от формы собственности учреждения. Так, начисленные средние зарплаты «федеральных» сотрудников были ещё меньше — 19,86 тыс. рублей, республиканских — 26,67 тыс. рублей, муниципальных — 28,5 тыс. рублей.
Самую высокую зарплату имели преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования — 56,22 тыс. рублей. При этом в федеральных учреждениях она была 56,76 тыс. рублей, а в республиканских — 37,67 тыс. рублей.
Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений Татарстана к началу июля начисляли порядка 28,96 тыс. рублей. В сфере общего образования их коллеги в среднем получали 34,76 тыс. рублей.
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования имели среднюю начисленную зарплату в пределах 30,01 тыс. рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2020 году, согласно тем же указам, зарплата бюджетников должна вдвое превышать среднюю по региону.