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16:23 (мск), источник: ИА REGNUM

Зарплата учителей в Татарстане с начала года выросла на 20,6%

Начисленная средняя зарплата учителей в Татарстане за январь-июнь 2017 года составила 35,27 тыс. рублей при средней по региону 31,1 тыс. рублей (по итогам пяти месяцев 2017 года). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

По сведениям Минобрнауки РТ, на начало 2016 года зарплата учителей в регионе составляла 29,25 тыс. рублей. Таким образом, за полугодие показатель увеличился на 20,6%.

По «майским указам» президента РФ, подписанным в 2012 году, к текущему году зарплата бюджетников, среди которых и педагоги, должна была сравняться со средней по региону. Но, как показывает статистика, далеко не во всех образовательных сегментах Татарстана удалось этого добиться. Так, педагогические сотрудники учреждений дополнительного образования детей зарабатывали к началу июля 2017 года 28,43 тыс. рублей — на 8,6% меньше средней по региону. При этом зарплата отличалась и в зависимости от формы собственности учреждения. Так, начисленные средние зарплаты «федеральных» сотрудников были ещё меньше — 19,86 тыс. рублей, республиканских — 26,67 тыс. рублей, муниципальных — 28,5 тыс. рублей.

Самую высокую зарплату имели преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования — 56,22 тыс. рублей. При этом в федеральных учреждениях она была 56,76 тыс. рублей, а в республиканских — 37,67 тыс. рублей.

Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений Татарстана к началу июля начисляли порядка 28,96 тыс. рублей. В сфере общего образования их коллеги в среднем получали 34,76 тыс. рублей.

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профобразования имели среднюю начисленную зарплату в пределах 30,01 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 2020 году, согласно тем же указам, зарплата бюджетников должна вдвое превышать среднюю по региону.

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