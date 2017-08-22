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16:20 (мск), источник: АиФ Уфа

Безработных в Башкирии стало меньше, а число вакансий выросло

Высокий уровень трудоустройства наблюдается в четырёх городах и семи районах.

Источник: РИА "Новости"

Число официально безработных на сегодня составляет 21 тыс.человек, это на 2 тысячи человек меньше, чем в начале года. Об этом сообщает Минтруда Башкирии.

Уровень регистрируемой безработицы в Башкирии составляет 1.05%. В начале года эта цифра составляла 1,17%. Снижение уровня безработицы наблюдается и по методологии МОТ — если в начале года данный показатель был равен 5,9%, то сейчас уже 5,5%. При этом растёт банк вакансий. На сегодня предлагается 46 тысяч рабочих мест. В начале года было 32 тысячи.

Высокий уровень трудоустройства отмечается в Сибае, Уфе, Благовещенске, Ишимбае, а также в Зианчуринском, Зилаирском, Бакалинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Кушнаренковском и Хайбуллинском районах.

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