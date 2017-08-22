Минтранс Беларуси предупреждает о ремонтных работах на магистралях

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«По программе дорожных работ на республиканских автомобильных дорогах в настоящее время проводится строительство, реконструкция и ремонт ряда участков дорог и искусственных сооружений», — сказали в пресс-службе.

В частности, до конца года будет идти капитальный ремонт на четырех участках магистрали М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ, на этой же автодороге планируется провести реконструкцию одного из путепроводов. Реконструкция запланирована и на одном из участков Второй кольцевой автодороги вокруг Минска. Кроме того, ведутся работы на М8 граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины. Также дорожники приводят в порядок участки трасс М5 Минск — Гомель и М6 Минск — Гродно.

На официальном сайте Минтранса размещены данные из 31 позиции, где указываются сроки окончания дорожных работ на тех или иных участках.