В «завокзалье» Екатеринбурга построят еще две высотки

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге продолжается освоение промзоны за железнодорожным вокзалом. На сайте свердловского Минстроя опубликован приказ, разрешающий планировку и межевание квартала улиц Стрелочников, Транспортников и переулка Выездного, сообщает «Уралинформбюро».

В данный момент в этом районе располагаются ветхие бараки, жилые дома «хрущевской» постройки и несколько административных зданий, принадлежащих Свердловской железной дороге. До 2025 года там планируется построить два жилых дома переменной этажности (от 5 до 25 этажей) со встроенными объектами общественного назначения, общей площадью 37,3 тысячи квадратных метров. Жить в проектируемом квартале будут 1 245 человек.

Строительство жилых домов предполагается вести в два этапа. Сначала будут возведены три секции по улице Стрелочников со встроенным детским садом на 40 мест и паркингом на 66 машин. Затем начнется строительство одной из секций 9-этажного дома по проектируемой улице Беринга, которой пока нет на карте.

На втором этапе будут построены 25-этажные секции домов на Стрелочников и Беринга, а также два паркинга: на 40 и 80 мест.