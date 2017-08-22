В Волгограде облдума потратит почти 4 млн рублей на новую мебель для депутатов
Волгоградская областная Дума закупит новую мебель на сумму в 3 767 702 рублей.
Волгоградская областная Дума закупит новую мебель на сумму в 3 767 702 рублей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, депутаты закупят для своих кабинетов семь шкафов для документов и семь для одежды, 12 письменных столов, а также 82 стула.
Обивка последних должна быть из натуральной кожи, а элементы каркаса — из бука или березы.