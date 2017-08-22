Первый белорусский электромобиль разгоняется до 110 километров в час

Источник: Sputnik.by

О планах белорусских ученых построить в стране собственный электромобиль стало известно еще в конце прошлого года, а ближе к лету 2017-го ходили слухи о том, что новинку продемонстрируют на параде 3 июля в Минске, однако машину показали только сегодня. На мероприятии присутствовали представители НАН и правительства страны.

По словам гендиректора Объединенного института машиностроения НАН Сергея Поддубко, автомобиль, выполненный на базе собираемого в Беларуси Geely SC7, проектировался для городских условий.

«Мощность двигателя — 60 кВт, это где-то 80 л.с. Этого вполне достаточно для работы в городе. Максимальная скорость, которую мы испытывали на этом полигоне, — 110 километров в час», — цитирует БелТА слова Поддубко.

Представитель НАН также отметил, что возможности электродвигателя могут быть и больше, однако ученые решили пока пожалеть машину и не пытаться полностью раскрыть ее возможности.

Заявленное время на полную зарядку батарей — от четырех до шести часов, в зависимости от силы тока. Аккумуляторы можно заряжать как от 220-вольтовой сети, так и от специального зарядного устройства. Автономность хода электромобиля не раскрывается.