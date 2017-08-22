Плюс к госдолгу: Россия даст Беларуси кредит для выплаты кредитов

Источник: Sputnik.by

Беларусь получит новый кредит от России в российских рублях, однако учет задолженности будут вести в долларах. Займ в размере 700 миллионов долларов, который необходимо начать выплачивать уже в следующем году, будет выдан для Беларуси на погашение старых долгов.

Таким образом, внешний государственный долг республики вырастет еще на 700 миллионов долларов — до того момента, пока не произойдут погашения старых долгов.

Последний раз о размере госдолга чиновники отчитывались в начале августа: на конец первого полугодия размер внешней задолженности составил 15,6 миллиарда долларов. Были ли в июле и августе новые выплаты по внешним долгам, на данный момент не известно — статистика будет опубликована позже.

Если пересчитать размер внешнего государственного долга на одного жителя Беларуси, в среднем каждый белорус должен примерно 1641 доллар.