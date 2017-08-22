На Украине оценили ущерб от потери Крыма — больше триллиона гривен
На Украине в очередной раз подсчитали ущерб от потери Крыма. Сумма составила 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен (2,6 триллиона рублей по текущему курсу).
На Украине в очередной раз подсчитали ущерб от потери Крыма. Сумма составила 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен (2,6 триллиона рублей по текущему курсу).
Об этом заявил представитель т.н. «прокуратуры Автономной Республики Крым» Гюндуз Мамедов.
Интересно, что власти «незалэжной» делали подобное уже неоднократно. Убытки «пересчитывали». В 2015-м министр иностранных дел Украины Климкин озвучивал сумму 50 млрд. долларов. В 2016-м военный прокурор Матиос определил сумму 1 триллион гривен. На этот раз убытки оценивала гильдия оценщиков по просьбе министерства юстиции Украины. Говорят, что это наиболее точная сумма. Пан Мамедов подчеркнул, что «учтено было и скифское золото, и археологическое наследие, и произведения искусства».
Но это еще не все! Сумма может вырасти. Так «прокуратура» подготовило запрос к НАСА (!) с просьбой оценить нарушения экологической безопасности при строительстве Керченского моста.
Что сказать? Можно только напомнить «соседям» украинскую же поговорку: «Дурень думкою богатеет».