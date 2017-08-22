На Украине оценили ущерб от потери Крыма — больше триллиона гривен

Интересно, что власти «незалэжной» делали подобное уже неоднократно. Убытки «пересчитывали». В 2015-м министр иностранных дел Украины Климкин озвучивал сумму 50 млрд. долларов. В 2016-м военный прокурор Матиос определил сумму 1 триллион гривен. На этот раз убытки оценивала гильдия оценщиков по просьбе министерства юстиции Украины. Говорят, что это наиболее точная сумма. Пан Мамедов подчеркнул, что «учтено было и скифское золото, и археологическое наследие, и произведения искусства».