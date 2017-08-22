Куриное мясо с превышением нормы фипронила в Беларусь попасть никак не может — Минсельхозпрод

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«Из Польши с начала года мясо птицы в Беларусь вообще не завозилось — действовал запрет на ввоз. Он был отменен в этот понедельник, 21 августа, но ни одна партия завезена не была, разрешения никто еще не получал. В связи с последней информацией Департамент ветеринарного и продовольственного надзора пока приостанавливает выдачу таких разрешений до выяснения всех обстоятельств. Поэтому мясо птицы с превышением нормы фипронила никак не может попасть в Беларусь», — подчеркнул он.

Алексей Богданов уточнил, что из Германии в Беларусь мясо птицы также в этом году не поступало. «Мы импортируем мясо птицы из Европы согласно квотам в рамках ЕАЭС — это порядка 10 тыс. т в год. Куриные яйца мы не импортируем вообще», — пояснил он.

В Беларуси производится около 4 млрд штук яиц в год. Страна полностью закрывает потребности внутреннего рынка и экспортирует около 900 млн штук в год. За первое полугодие 2017 года экспорт яиц составил 385 млн штук на $18,3 млн.

Как сообщалось, в начале августа в Европе из продажи изъяли несколько миллионов отравленных яиц. Токсичные яйца были обнаружены в магазинах и на складах в Бельгии, Голландии, Германии, Великобритании и Франции — в них было высокое содержание опасного яда фипронила. Он используется для травли вшей, блох и клещей, препарат запрещен для применения на животных, мясо которых предназначается для употребления в пищу человеком.