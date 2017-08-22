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17:57 (мск), источник: ИА Татар-информ

Работы в «затопленном» доме по улице Чуйкова будут завершены к сентябрю

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин посетил девятиэтажный жилой дом № 52 по улице Чуйкова, где при проведении работ по замене кровельного покрытия во время ливневых дождей произошло затопление 28 квартир и лестничных клеток.

Глава города пообщался с местными жителями и поручил подрядчику своевременно завершить ремонт пострадавших квартир и извиниться перед ними. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При обследовании всех квартир было выявлено, что факт затопления подтвердился по 28 из них. Остальные обращения касались затопления лестничных клеток. На сегодня по 25 квартирам уже приняты конкретные решения, жильцы еще трех квартир находятся в отъезде.

Мэр заглянул в одну из пострадавших квартир, чтобы узнать у собственников, выполняются ли принятые договоренности о возмещении ущерба. Хозяева квартиры — Рафкат и Раиса Мухамедовы, которые проживают в доме по улице Чуйкова уже более 30 лет, в разговоре отметили, что в целом довольны работниками подрядной организации и проведенным ими капитальным ремонтом. По словам главы семейства, основные протечки произошли в кухне и коридоре, однако подрядчик уже закупил все необходимые материалы и в ближайший четверг начнет ремонт. Все восстановительные работы будут выполнены к сентябрю.

В доме, которому в этом году исполнится 40 лет, выполнен ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, канализации. Силами ОАО «Казэнергосервис» установлен узел погодного регулирования. На 90 процентов завершены работы по обновлению фасада, подвальных помещений, электроснабжения и кровли.

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