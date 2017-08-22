Работы в «затопленном» доме по улице Чуйкова будут завершены к сентябрю

Глава города пообщался с местными жителями и поручил подрядчику своевременно завершить ремонт пострадавших квартир и извиниться перед ними. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При обследовании всех квартир было выявлено, что факт затопления подтвердился по 28 из них. Остальные обращения касались затопления лестничных клеток. На сегодня по 25 квартирам уже приняты конкретные решения, жильцы еще трех квартир находятся в отъезде.

Мэр заглянул в одну из пострадавших квартир, чтобы узнать у собственников, выполняются ли принятые договоренности о возмещении ущерба. Хозяева квартиры — Рафкат и Раиса Мухамедовы, которые проживают в доме по улице Чуйкова уже более 30 лет, в разговоре отметили, что в целом довольны работниками подрядной организации и проведенным ими капитальным ремонтом. По словам главы семейства, основные протечки произошли в кухне и коридоре, однако подрядчик уже закупил все необходимые материалы и в ближайший четверг начнет ремонт. Все восстановительные работы будут выполнены к сентябрю.