Территорию вокруг Мещерского озера осветят за 14 млн рублей
Благоустройство территории пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» Наружное освещение.
Благоустройство территории пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» Наружное освещение.
Муниципальное предприятие «Инженерные сети» проводит аукцион на право выполнения работ по капитальному ремонту объекта
Благоустройство территории пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» Наружное освещение. В частности будет благоустроена территория от Мещерского бульвара до улицы Карла Маркса в Канавинском районе города Нижнего Новгорода.
Начальная максимальная цена контракта составляет 14 млн 245 тыс 878 рублей.
Электронный аукцион по выбору подрядчика проводит на сайте госзакупок МП «Инженерные сети». Проведение аукциона планируется 11 сентября. Планируемый срок окончания исполнения контракта — декабрь 2017 года.